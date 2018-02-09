Сотрудника турфирмы в Челябинске упрятали в тюрьму за хищение денег клиентов

В Челябинске к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей приговорили бывшего сотрудника турфирмы за хищение денег клиентов.

Действуя от имени фирмы "1Гильдия" мужчина продавал туристические путевки под торговой маркой "7 Континент", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник обманом похитил денежные средства 38 граждан, оплативших в августе 2016 года туристические автобусные туры из Челябинска в Самару, Вардане и Казань на общую сумму около 700 тыс. рублей. Полученные за туры деньги мужчина скрыл от бухгалтерского учета и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, осужденный причинил ущерб 504 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю, осуществившему пять автобусных туров по перевозке туристов за счет собственных средств.