В Екатеринбурге на Рощинской сгорела иномарка: владелец авто обратился в полицию

Сегодня утром в Екатеринбурге сгорела иномарка. Полиция организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, горел автомобиль Nissan напротив дома №44 на улице Рощинской. После того, как об этом стало известно полицейским, на адрес прибыла следственно-оперативная группа.

"Полицейские провели осмотр места происшествия, организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением", - сообщили в МВД.

Как отметили в ведомстве, по результатам уже начавшейся проверки будет принято соответствующее решение.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что огнем был также поврежден кузов автомобиля ВАЗ-2114. В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течении двух минут.