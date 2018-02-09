Американское правительство вновь вынуждено прекратить работу

Конгресс США разошелся, не утвердив бюджет. Таким образом, федеральные ведомства в полночь (08:00 мск) автоматически приостановят работу.

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов. При этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов, передает РИА Новости.

Напомним, 20 января из-за того, что конгрессмены не смогли принять закон о финансировании правительства, в полночь по местному времени федеральные агентства США остановили работу.​

В Белом доме тогда резко осудили действия демократов, которые не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.