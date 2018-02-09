В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности

В Челябинске до вечера пятницы объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, объявлены до 19 часов 9 февраля.

Накануне в ЕДДС Челябинска поступило 185 сообщений от жителей города с информацией о загрязнении атмосферного воздуха.

С 1 февраля на Коркинском разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. Экологи считают, что одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является угольный разрез.