Озерск и Снежинск получили статус ТОСЭР

ЗАТО Озерск и Снежинск присвоен статус территорий опережающего социального-экономического развития. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, глава региона Борис Дубровский прокомментировал значимость решения для двух городов Челябинской области.

"Это, безусловно, удача, но удача, хорошо подготовленная, решенная в результате совместных пошаговых действий правительства Челябинской области, госкорпорации "Росатом", наших коллег из федерального Минэкономразвития, муниципальных властей и руководства градообразующих предприятий. Это решение важно, прежде всего, для жителей городов и тех инвесторов, которые готовы приступить к реализации проектов в статусе резидентов ТОСЭР. Уверен, что совместными усилиями мы сможем в полной мере использовать новые возможности для привлечения инвестиций, создания новых производств с высококвалифицированными рабочими местами, с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом. Все этапы этого процесса мы будем контролировать, а также продолжим работу с целью получения статуса ТОСЭР другими моногородами Челябинской области", - подчеркнул он.

Согласно документам, на территории двух ЗАТО применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание инфраструктуры будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.

В Минэкономразвития РФ считают, что создание ТОСЭР "Снежинск" обеспечит привлечение около 5 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 900 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 млрд руб. Создание ТОСЭР "Озёрск" обеспечит привлечение более 8,5 млрд руб. инвестиций. В результате реализации 29 инвестиционных проектов будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 2,7 млрд руб.

Статус ТОСЭР позволит инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

На Южном Урале статус ТОСЭР присвоен Бакалу и Верхнему Уфалею.