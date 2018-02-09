Сборная России по мини-футболу не сумела выйти в финал чемпионата Европы-2018 в Словении.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, в полуфинале команда встречалась со сборной Португалии и, ведя в счете после первого тайма, все же уступила сопернику в один мяч – 2:3. Таким образом, 10 февраля подопечные Сергея Скоровича поборются за бронзовые медали турнира.

Россия – Португалия 2:3 (1:0)

Голы: Эдер Лима, 4 (1:0), А. Коэлью, 31 (1:1), А. Коэлью, 36 (1:2), Б. Коэлью, 40 (1:3), Эдер Лима, 40 (2:3).

Напомним, ранее старший тренер сборной России Сергей Скорович заявлял, что перед командой стоит задача выиграть чемпионат Европы-2018.