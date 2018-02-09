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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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09.02.2018
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Замминистра обороны РФ: Наша авиация повысит боевые возможности за счет новых прицельных систем УОМЗ
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Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, УОМЗ (2018) | Фото: function.mil.ru

Авиация России серьезно повысит свои боевые возможности за счет новых прицельных систем, выпускаемых в Екатеринбурге. Заместитель министра обороны Юрий Борисов прибыл в город, где посетил Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, холдинг "Швабе", входит в "Ростех").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России, встреча состоялась 8 февраля.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, УОМЗ(2018)|Фото: function.mil.ru

"Первый этап работ по увеличению дальности их действия выполнен. Если все будет выполнено, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности", - заявил замминистра.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, УОМЗ(2018)|Фото: function.mil.ru

Он отметил, что завод находится в очень хорошем состоянии, а его продукция очень востребована. Также разработки УОМЗа апробировались в Сирии на российской боевой авиации.

"Это оптико-электронные прицельные системы, лазерные дальномеры, то, что определяет сейчас боевые возможности нашей авиации. Конечно, тут ничего не стоит на месте, всегда интересуют вопросы дальности обнаружения, дальности распознавания, точности координат, от этого зависят характеристики нашей конечной продукции", - отметил Юрий Борисов.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, УОМЗ(2018)|Фото: function.mil.ru

УОМЗ занимается разработкой и производством оптико-электронных систем различного назначения, геодезических приборов и измерительной техники.

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09.02.2018 07:36 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:36 Екб


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Замминистра обороны РФ: Наша авиация повысит боевые возможности за счет новых прицельных систем УОМЗ
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