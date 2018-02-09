Замминистра обороны РФ: Наша авиация повысит боевые возможности за счет новых прицельных систем УОМЗ

Авиация России серьезно повысит свои боевые возможности за счет новых прицельных систем, выпускаемых в Екатеринбурге. Заместитель министра обороны Юрий Борисов прибыл в город, где посетил Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, холдинг "Швабе", входит в "Ростех").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России, встреча состоялась 8 февраля.

"Первый этап работ по увеличению дальности их действия выполнен. Если все будет выполнено, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности", - заявил замминистра.

Он отметил, что завод находится в очень хорошем состоянии, а его продукция очень востребована. Также разработки УОМЗа апробировались в Сирии на российской боевой авиации.

"Это оптико-электронные прицельные системы, лазерные дальномеры, то, что определяет сейчас боевые возможности нашей авиации. Конечно, тут ничего не стоит на месте, всегда интересуют вопросы дальности обнаружения, дальности распознавания, точности координат, от этого зависят характеристики нашей конечной продукции", - отметил Юрий Борисов.

УОМЗ занимается разработкой и производством оптико-электронных систем различного назначения, геодезических приборов и измерительной техники.