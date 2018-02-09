CAS отклонил иски 47 российских спортсменов. Шипулин, Ан, Устюгов и другие не выступят на ОИ

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
09.02.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
спорт | В России | За рубежом
CAS отклонил иски 47 российских спортсменов. Шипулин, Ан, Устюгов и другие не выступят на ОИ
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(2017) | Фото: globallookpress

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Корее отклонил апелляции двух групп россиян против Международного олимпийского комитета, который ранее отказал им в участии в Играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает Р-Спорт.
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В своем решении CAS отмечает, что "процесс, созданный МОК по учреждению списков приглашений на Игры-2018 для россиян в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) нельзя назвать санкцией, это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям".

"Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России", - говорится в релизе CAS.

В своем заявлении CAS отмечает, что подавшие заявления на слушаниях признали, что "МОК может внедрить такой процесс". "Выездная панель CAS определила, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом", - отмечается в релизе.

В первой группе из 32 спортсменов были Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

Вторую группу (15 человек) составили Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.

Накануне CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов.



Развитие сюжета: Ранее 09.02.2018 11:16 Мск
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Ранее 09.02.2018 10:24 Мск
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Ранее 09.02.2018 10:21 Мск
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09.02.2018 07:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2018 13:39 Мск
CAS отказался рассматривать апелляции шести россиян, отстраненных от ОИ

Ранее 08.02.2018 09:17 Мск
Российских керлингистов сразу после первого матча на ОИ отправили на допинг-контроль








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CAS отклонил иски 47 российских спортсменов. Шипулин, Ан, Устюгов и другие не выступят на ОИ
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