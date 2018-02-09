CAS отклонил иски 47 российских спортсменов. Шипулин, Ан, Устюгов и другие не выступят на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Корее отклонил апелляции двух групп россиян против Международного олимпийского комитета, который ранее отказал им в участии в Играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает Р-Спорт.

В своем решении CAS отмечает, что "процесс, созданный МОК по учреждению списков приглашений на Игры-2018 для россиян в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) нельзя назвать санкцией, это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям".

"Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России", - говорится в релизе CAS.

В своем заявлении CAS отмечает, что подавшие заявления на слушаниях признали, что "МОК может внедрить такой процесс". "Выездная панель CAS определила, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом", - отмечается в релизе.

В первой группе из 32 спортсменов были Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

Вторую группу (15 человек) составили Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.

Накануне CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов.