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политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
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"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
09.02.2018 06:20 Мск (08:20 Екб)
политика | Дальневосточный ФО
Защита осуждённых по делу Хорошавина намерена обжаловать приговор суда
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Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области (2015) | Фото:sakhalinmedia.ru

Защита двух бывших подчинённых экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина намерена оспорить приговор суда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

Ранее стало известно, что суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Между тем, бывший заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин получил 8 лет заключения и штраф в 4 млн руб. Экс-советник главы региона Андрей Икрамов - 9,5 лет и штраф в 176 млн руб. Экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы.

По словам адвоката Карепкина, вина его подзащитного "не доказана".

"Будем обжаловать и добиваться правды", — цитирует "Интерфакс" адвоката Юрия Сюзюмова, защищавшего Иркамова. Юрист подчеркнул, что решение суда "необоснованно", и защита намерена "идти до конца", вплоть до Европейского суда.

Адвокат самого Хорошавина после заседания покинул зал, не став общаться с журналистами.

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09.02.2018 06:20 Мск | Сахалин | информационная служба Накануне.RU
08:20 Екб


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Защита осуждённых по делу Хорошавина намерена обжаловать приговор суда
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