Защита осуждённых по делу Хорошавина намерена обжаловать приговор суда

Защита двух бывших подчинённых экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина намерена оспорить приговор суда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

Ранее стало известно, что суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Между тем, бывший заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин получил 8 лет заключения и штраф в 4 млн руб. Экс-советник главы региона Андрей Икрамов - 9,5 лет и штраф в 176 млн руб. Экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы.

По словам адвоката Карепкина, вина его подзащитного "не доказана".

"Будем обжаловать и добиваться правды", — цитирует "Интерфакс" адвоката Юрия Сюзюмова, защищавшего Иркамова. Юрист подчеркнул, что решение суда "необоснованно", и защита намерена "идти до конца", вплоть до Европейского суда.

Адвокат самого Хорошавина после заседания покинул зал, не став общаться с журналистами.