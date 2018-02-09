Тиллерсон и Цзечи обсудили давление на КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и член Госсовета КНР Ян Цзечи обсудили вопросы двусторонних отношений и дальнейшее давление на Северную Корею. Об этом сообщила официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

По её словам, в ходе состоявшейся вчера встречи, стороны подтвердили намерение американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина по поддержанию давления на КНДР "в связи с её незаконной ядерной и ракетной программами".

"Кроме того, они обсудили тему взаимовыгодных двусторонних отношений", — передаёт слова Науэрт "РИА Новости".

Она добавила, что Тиллерсон и Цзечи также обсудили "общие подходы" по борьбе с наркотиками.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Новые ограничения касаются поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, также документ требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжёлой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.