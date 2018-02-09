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Новости
09.02.2018 06:00 Мск (08:00 Екб)
политика | За рубежом
Тиллерсон и Цзечи обсудили давление на КНДР
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(2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и член Госсовета КНР Ян Цзечи обсудили вопросы двусторонних отношений и дальнейшее давление на Северную Корею. Об этом сообщила официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт.
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По её словам, в ходе состоявшейся вчера встречи, стороны подтвердили намерение американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина по поддержанию давления на КНДР "в связи с её незаконной ядерной и ракетной программами".

"Кроме того, они обсудили тему взаимовыгодных двусторонних отношений", — передаёт слова Науэрт "РИА Новости".

Она добавила, что Тиллерсон и Цзечи также обсудили "общие подходы" по борьбе с наркотиками.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Новые ограничения касаются поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, также документ требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжёлой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Ким Чен Ын на испытаниях Хвасон-15(2017)|Фото: vk.com/dprk_news

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09.02.2018 06:00 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
08:00 Екб


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Тиллерсон и Цзечи обсудили давление на КНДР
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