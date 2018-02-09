Собчак извинилась за возможное вмешательство России в выборы

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что российские хакеры, возможно, вмешались в выборы президента США 2016 года.

"Похоже, мы действительно имели к этому какое-то отношение. Если это так, я хочу извиниться", — передаёт РБК её слова, сказанные в эфире телеканала CNN. Собчак подчеркнула недопустимость какого-либо вмешательства в дела другой страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российская телеведущая находится с визитом в США. Об этих её планах стало известно в конце января. В частности, кандидат в президенты РФ намеревалась выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов.

Ранее Собчак, выступая в CSIS, высказалась по поводу статуса Крыма, отметив, что решение данного вопроса должно происходить через референдумы в России и на Украине.