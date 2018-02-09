Сбербанк оценит недвижимость с помощью нейронной сети

Сбербанк разработал первую в России нейронную сеть для оценки недвижимости.

Искусственный интеллект позволяет банку почти мгновенно проводить оценку залогов. При этом человеческий фактор не исключен полностью — эксперты банка при необходимости корректируют машинные расчеты и подтверждают их. И такой длительный тестовый период вряд ли даст быструю операционную экономию, отмечают эксперты.

Как сообщил руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов, сейчас, когда заемщики обращаются в банк за кредитом, объекты недвижимости, которые они предлагают в залог, оценивает залоговая служба банка, в которой работает несколько сотен экспертов. Процесс проверки отчетов внешних оценщиков или проведение собственных индикативных расчетов предполагают значительный объем ручного труда и заново повторяемых механических процедур. "С помощи нейросети мы избавляем специалистов от рутинной работы и начинаем максимально использовать их профессиональную экспертизу и знание особенностей локальных рынков, применяя их для анализа результата, полученного искусственным интеллектом",— пояснил Попов.

Искусственный интеллект, по его словам, пока работает с регулярно актуализируемой базой данных по стрит-ритейлу. Она пополняется из платных, внутренних и открытых источников и содержит основные характеристики объектов-аналогов, фотографии, цены. Нейросеть получает характеристики интересующего объекта и с учетом его местоположения, пешеходного трафика и ценового зонирования подбирает наиболее близкие аналоги, которые алгоритм затем использует для расчета стоимости. При этом сервис Сбербанка позволяет увидеть все основные предпосылки, лежащие в основе расчетов.

При этом если работа экспертов сейчас занимает часы или даже дни, то нейросети для достижения результата нужно несколько секунд. Тем не менее, итоговый результат подтверждает оценщик — эксперт, по сути, берет на себя ответственность за машинные расчеты.

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