Тюменских депутатов могут лишить мандатов за алкоголизм и азартные игры

Депутаты Тюменской областной думы в окончательном чтении приняли поправки в закон "О статусе депутата думы Тюменской области".

Изменения связаны с приведением регионального закон в соответствии с федеральным. Согласно первым изменениям, депутатов можно будет досрочно лишить мандата, если решением суда будет ограничена его дееспособность или он будет признан полностью недееспособным, пропавшим без вести или умершим. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, причиной для ограничения дееспособности могут стать пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем или наркотикам.

Вторые поправки в закон исключают право на беспрепятственное посещение депутатами различных предприятий, компаний и воинских частей. Также руководители организаций не обязаны безотлагательно предоставлять необходимую информацию и документацию по запросу депутата.

Вопросы к поправке возникли у депутата от фракции ЛДПР Дениса Садовникова. "Получается, что теперь все действия депутата опосредованы через органы власти. Получить оперативную информацию, например, о невыплатах заработных плат, выселении из жилья, посещая объекты — теперь незаконно. Теперь мы только можем писать запросы, на которые получим отписку через 30 дней",— возмутился народный избранник.

Однако поправки в закон приняли большинством голосов: изменения поддержали 36 из 43 присутствующих депутатов (против проголосовали четверо, воздержались — трое), пишет газета "Коммерсант".