Поспред РФ при ООН осудил удар коалиции США в Дейр-эз-Зоре

Удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор является преступлением, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Они (США, — прим.) всё время заявляют, что борются с международным терроризмом, но мы видим, что они этим не ограничиваются, — передаёт его слова "РИА Новости". — А выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне [правительства] Сирии, — это преступление".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера, 8 февраля, Минобороны России сообщило, что командование на базе Хмеймим узнало позицию Вашингтона лишь после того, как коалиция нанесла удар по ополченцам. Однако, по словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, российские военные были заранее проинформированы об ударе по сторонникам Асада.

Она же сообщила, что в провинции Дейр-эз-Зор имела место скоординированная атака сторонников президента арабской республики на отряды "Сирийских демократических сил" силами до батальона. При этом применялись танки, миномёты и артиллерия. Кроме того, представитель американского военного ведомства подчеркнула, что инцидент произошел на линии разграничения, в этой зоне были советники коалиции, а потому речь шла о праве на самооборону.