Хорошавин получил 13 лет тюрьмы и полмиллиарда штрафа

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему губернатору Сахалинской области – председателю правительства области Александру Хорошавину, его заместителю Сергею Карепкину, советнику губернатора Андрею Икрамову и министру сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николаю Борисову.

Как сообщает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РФ, бывшие чиновники признаны виновными в получении взяток и легализации преступных доходов. Суд установил, что Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов с 2011 по 2015 гг. систематически получали от предпринимателей Сахалинской области взятки за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из бюджета, своевременную оплату выполненных работ. Всего сообщники получили около 450 млн руб.

Хорошавину назначено наказание виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб.

Икрамову назначено наказание виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 171 млн руб.

Карепкину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб.

Борисову назначен штраф в размере 2,5 млн руб.

Ранее, в мае 2016 года, Южно-Сахалинский городской суд по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил имущество Хорошавина, его супруги и сына на сумму более 1,1 млрд рублей в доход государства.

Государственный обвинитель ГП РФ Денис Штундер отметил, что окончательное решение о возможном обжаловании приговора будет принято после изучения полного текста судебного решения. "В целом мы удовлетворены данным решением", - прокомментировал Штундер.

Приговор в законную силу не вступил.