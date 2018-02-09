В поликлинике Нижневартовска скончался пациент, ожидавший приема врача

В Нижневартовске в очереди к врачу скончался пациент.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, мужчине стало плохо во время ожидания приема. Ему была оказана помощь как персоналом поликлиники, так и врачами скорой медицинской помощи, однако спасти местного жителя не удалось.

Детали произошедшего должна установить проверка, которую проводит департамент здравоохранения автономного округа, сообщает РИА "Новости".

Между тем, по данному факту следственные органы уже начали проверку. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу, выясняются причины смерти 32-летнего мужчины. Будет дана оценка действиям медицинских работников учреждения.