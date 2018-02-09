Запущенный в космос автомобиль Tesla стал спутником

Космическое командование ВВС США включило автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy компании SpaceX, в каталог спутников.

На перечень обратил внимание ученый из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл. Он опубликовал в Twitter скриншот списка, в котором машина значится под последним, 43 205-м номером.

В космическом командовании данную информацию подтвердили. Там уточнили, что пока автомобиль находится на земной орбите, они могут отслеживать его с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 6 февраля частная американская компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса.

В Роскосмосе считают, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является очень хорошим трюком и рекламным ходом.