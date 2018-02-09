Через WhatsApp можно будет отправлять деньги

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию перевода денег в приложении.

Тестирование новой возможности было запущено в Индии. В настоящее время систему переводов контролирует индийский Резервный банк. С WhatsApp будут сотрудничать сразу несколько банков Индии, переводы будут поддерживать интерфейс UPI.

Новая функция официально станет доступна для пользователей из Индии в первом квартале текущего года. Когда пользователи других стран смогут осуществлять денежные переводы - пока не сообщается, пишет "Российская газета".