У ЦИК возникли вопросы о доходах Собчак за последние шесть лет

Центризбирком обнаружил неточности в отчете кандидата в президенты Ксении Собчак о доходах за шесть лет.

Как сообщает ЦИК, у Собчак, помимо указанных счетов, найдены еще два, на которых хранится около 391 тыс. руб. Также Собчак имеет долю в ООО "Бессер", о которой она также умолчала.

Муж Собчак актер Максим Виторган также не сообщил сведения о доходах на сумму около 212 тыс. руб. Кроме того, супруг кандидата в президенты умолчал о четырех счетах в Райффайзенбанке, на которых хранится около 95 тыс. руб.

Собчак ранее предоставила данные, согласно которым, ее заработок за шесть лет составил 403,9 млн руб. Она заработала больше всех зарегистрированных на президентские выборы кандидатов. Так, действующий президент Владимир Путин указал доход в 38,5 млн руб., лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 98 млн руб., кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 157,4 млн руб., кандидат от Партии роста Борис Титов заработал 274 млн руб, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 23 млн руб., кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заработал за шесть лет 26,1 млн руб., кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин указал доход в 11,4 млн руб.