На фондовом рынке США вновь произошел обвал

Основные фондовые индексы США 8 февраля вновь рухнули.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии обвалился на 1033 пункта или 4,15%.

Значительно упали в цене акции Google, Microsoft, Citigroup, General Electric.

Это уже второй обвал на фондовом рынке США за неделю. Напомним, 5 февраля индексы рекордно обвалились. Такого падения не было с 2011 года. Причинами обвала стали несколько факторов: изменение процентных ставок, рост рисков ускорения инфляции в США, общая нервозность инвесторов.

Индекс S&P 500 потерял 4,1% и закончил торги на отметке 2648,94 пункта. Dow Jones упал на 4,6%, до 24 345,75. Индекс Nasdaq растерял 3,8%, достигнув отметки в 6967 пункта.