Росавиация запретила авиакомпаниям повышать стоимость билетов во время ЧМ-2018

Росавиация начала уведомлять авиакомпании о запрете на повышение цен авиабилетов в период проведения Чемпионата мира по футболу в России.

Ведомство намерено проводить мониторинг цен на авиабилеты и аэропортовых тарифов во время спортивного события, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Минтранса Максим Соколов говорил, что правительство России может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018.

Между тем, завышение цен на гостиничные номера в российских городах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу ближайшим летом, бьет все рекорды. Ростуризм даже опубликовал список российских гостиниц, которые завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.Однако, по словам председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председателя временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрея Кутепова, повышение цен на гостиницы перед большим международным мероприятием явление распространенное и происходит не только в нашей стране.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны.