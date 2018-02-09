Росавиация запретила авиакомпаниям повышать стоимость билетов во время ЧМ-2018

в этот день
09.02.18
08:09
В Екб.10:09
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
В Воронеже похоронили Героя России Романа Филипова
"Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде": депутаты Екатеринбурга - о сносе телебашни
Главное
Хорошавин получил 13 лет тюрьмы и полмиллиарда штрафа

Тема дня
Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных" Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.
08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 609



Новости
09.02.2018 01:49 Мск (03:49 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
Росавиация запретила авиакомпаниям повышать стоимость билетов во время ЧМ-2018
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

самолет взлет авиация аэропорт ВПП взлетная полоса (2010) | Фото: allday.ru

Росавиация начала уведомлять авиакомпании о запрете на повышение цен авиабилетов в период проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Читайте также:

Ведомство намерено проводить мониторинг цен на авиабилеты и аэропортовых тарифов во время спортивного события, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Минтранса Максим Соколов говорил, что правительство России может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018.

Между тем, завышение цен на гостиничные номера в российских городах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу ближайшим летом, бьет все рекорды. Ростуризм даже опубликовал список российских гостиниц, которые завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.Однако, по словам председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председателя временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрея Кутепова, повышение цен на гостиницы перед большим международным мероприятием явление распространенное и происходит не только в нашей стране.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны.

Другие новости по темам: Росавиация, авиакомпании, билеты, ЧМ-2018
09.02.2018 01:49 Мск | Денис Линов
03:49 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Росавиация запретила авиакомпаниям повышать стоимость билетов во время ЧМ-2018
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+