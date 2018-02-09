В Пентагоне заявили, что предупреждали Россию об ударе по сторонникам Асада

Пентагон заявляет, что сообщал российским военным об ударе по сторонникам Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор еще до его нанесения.

Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что в провинции Дейр-эз-Зор имела место скоординированная атака сторонников президента Асада на отряды "Сирийских демократических сил" силами до батальона. При этом применялись танки, минометы и артиллерия. Представитель американского военного ведомства уверяет, что инцидент произошел на линии разграничения, в этой зоне были советники коалиции, а потому речь шла о праве на самооборону.

По словам Уайт, в результате удара с воздуха и применения коалицией артиллерии сторонники Асада развернулись и стали отступать на запад. Как отмечает представитель Пентагона, до удара по "агрессорам", во время и после него США связывались с представителями российского командования и информировали их о происходящем. Однако российские военные якобы заверили, что не намерены вступать в боестолкновения с силами коалиции, и не намерены отвечать на удар по сторонникам Асада, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, 8 февраля Минобороны России сообщило, что командование на базе Хмеймим узнало позицию Вашингтона, после того как коалиция нанесла удар по ополченцам в Дейр-эз-Зоре.