Сотрудница больницы в ЕАО получила срок за хищение более 2,5 млн рублей

Бывший кассир больницы в Еврейской автономной области получила срок за хищение денег, которые поступали от пациентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, 44-летняя злоумышленница с 2011 года по 2016 год похитила более 2,6 млн руб., которые поступали в кассу больницы от граждан за оказание платных медицинских услуг. В суде обвиняемая вину признала полностью.

Суд приговорил бывшего кассира к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Женщина также должна полностью возместить ущерб.