США желают восстановить отношения с Россией

Вашингтон хочет восстановить отношения с Россией.

Поводом для этого могут стать вопросы, затрагивающие интересы обеих стран. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. По ее словам, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном остаются предельно сложными. "Это очень сложные многокомпонентные и сложные отношения. Госсекретарь четко обозначил то, на каком уровне находятся сейчас наши отношения. Возможно, вы помните прошлый год, когда он сказал, что отношения находятся на низком уровне", — отметила Нойерт, говоря об отношениях двух стран.

Однако представитель Госдепа отметила, что США нуждаются в российской поддержке и в сотрудничестве с Москвой по ряду вопросов, среди которых - проблема Северной Кореи. Еще одной сферой сотрудничества, по мнению Нойерт, может стать урегулирование сирийского конфликта.

Между тем, представитель Госдепа подтвердила обвинения в адрес Москвы по вопросу использования химического оружия в Сирии. Как считают американские власти, Москва помогает Дамаску избежать наказания за применение отравляющих веществ, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Россия в ООН выдвинула предложение создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

В ответ американский постпред Никки Хейли заявила, что США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).