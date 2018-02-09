"Курган особенный". В Шотландии хот-дог назвали именем зауральского города

В одном из многочисленных заведений на Аргайл-стрит в шотландском городе Глазго появилось блюдо, в названии которого упоминается зауральский город.

Хот-дог назвали "Курган особенный", об этом на своей страничке в соцсети поделилась девушка по имени Екатерина, которая раньше жила в Зауралье.

В хот-дог входит сосиска, лук, капуста, а также горячий горчичный соус. По каким причинам продукт назвали в честь Кургана, неизвестно, однако уральские пользователи соцсетей активно подхватили новость и бурно обсуждают ее в мессенджерах.