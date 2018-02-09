Минздрав: В медучреждениях Свердловской области в этом году появится более 250 врачей

Более 250 врачей появятся в медучреждениях Свердловской области в этом году. Об этом заявил на встрече с журналистами глава регионального минздрава Андрей Цветков, передает корреспондент Накануне.RU. По его словам, на 2018 год министерство планирует привлечь в сельские территории 253 врача и более 80 фельдшеров в рамках проекта "Сельский миллион", который предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн руб. врачам и 500 тыс. руб. фельдшерам.

"Именно столько специалистов должно приехать в сельскую местность в этом году", – заявил Цветков.

Кроме того, проблема обеспечения кадрами заключается в подготовке высококлассных специалистов. Дефицит наблюдается в первую очередь в первичном звене, к которому относятся участковые терапевты, участковые педиатры, также есть дефицит эндокринологов, неврологов и офтальмологов.

"Это основные специальности, которые мы должны "сформатировать" с медуниверситетом, когда он проводит подготовку в ординатуре. На следующей неделе мы встретимся с ректором университета [Ольгой Ковтун], чтобы посмотреть, как мы совместно готовим специалистов. А дерматологов, косметологов и стоматологов у нас много", – заявил министр.