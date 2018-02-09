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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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09.02.2018
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Ольга Ковтун до сих пор не избавилась от приставки "и.о." ректора УГМУ
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Ольга Ковтун, и.о ректора УГМУ (2017) | Фото: Накануне.RU

Ольга Ковтун, которая 22 ноября 2017 года была выбрана новым ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), до сих пор не избавилась от приставки исполняющей обязанности, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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С началом учебного года в 2017 году пост ректора УГМУ покинул Сергей Кутепов, он возглавлял вуз с 2006 г. Бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун была назначена исполняющей обязанности ректора.

Выборы ректора переносились несколько раз. Конкурс должен был пройти ещё в октябре 2017 года. На открытом голосовании, которое состоялось 20 октября 2017, решили провести конференцию по выборам ректора 22 ноября 2017 года. Именно тогда Ольга Ковтун и была избрана ректором УГМУ.

Стоит отметить, что у неё была конкуренция. Аттестационную комиссию Минздрава РФ прошёл также Андрей Белкин (д.м.н., профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии УГМУ, руководитель и председатель наблюдательного Совета АНО "Клинический институт мозга").

11 декабря 2017 года в интервью Накануне.RU Ольга Ковтун сообщила, что документы из Министерства здравоохранения РФ по ее утверждению в должности поступят в течение нескольких недель, и она официально станет ректором.

Однако, как стало известно нашему агентству, в вузе многих удивляет, что до сих пор ситуация не изменилась. В УГМУ официально сообщили лишь то, что "процедура согласования многоэтапна".

"25 января 2018 года документы согласованы полномочным представителем. Сейчас документы находятся в Минздраве", - сообщили в медуниверситете.

Редакция отправила запрос в Министерство здравоохранения РФ, однако ответ к моменту публикации не был получен.

Как стало известно Накануне.RU, многие студенты УГМУ в ходе "выборной кампании" были за Андрея Белкина, его опыт и профессионализм им импонирует больше. По словам студентов, как только Ковтун пришла к "власти", университет сделал упор на научную деятельность. О таких планах она и сама рассказывала в интервью Накануне.RU.

Другие новости по темам: Ольга Ковтун, Екатеринбург, и.о.ректора УГМУ, студенты
09.02.2018 07:31 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.02.2018 11:45 Мск
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Ранее 24.11.2017 11:41 Мск
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Ольга Ковтун до сих пор не избавилась от приставки "и.о." ректора УГМУ
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