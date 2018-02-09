Ольга Ковтун до сих пор не избавилась от приставки "и.о." ректора УГМУ

Ольга Ковтун, которая 22 ноября 2017 года была выбрана новым ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), до сих пор не избавилась от приставки исполняющей обязанности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С началом учебного года в 2017 году пост ректора УГМУ покинул Сергей Кутепов, он возглавлял вуз с 2006 г. Бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун была назначена исполняющей обязанности ректора.

Выборы ректора переносились несколько раз. Конкурс должен был пройти ещё в октябре 2017 года. На открытом голосовании, которое состоялось 20 октября 2017, решили провести конференцию по выборам ректора 22 ноября 2017 года. Именно тогда Ольга Ковтун и была избрана ректором УГМУ.

Стоит отметить, что у неё была конкуренция. Аттестационную комиссию Минздрава РФ прошёл также Андрей Белкин (д.м.н., профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии УГМУ, руководитель и председатель наблюдательного Совета АНО "Клинический институт мозга").

11 декабря 2017 года в интервью Накануне.RU Ольга Ковтун сообщила, что документы из Министерства здравоохранения РФ по ее утверждению в должности поступят в течение нескольких недель, и она официально станет ректором.

Однако, как стало известно нашему агентству, в вузе многих удивляет, что до сих пор ситуация не изменилась. В УГМУ официально сообщили лишь то, что "процедура согласования многоэтапна".

"25 января 2018 года документы согласованы полномочным представителем. Сейчас документы находятся в Минздраве", - сообщили в медуниверситете.

Редакция отправила запрос в Министерство здравоохранения РФ, однако ответ к моменту публикации не был получен.

Как стало известно Накануне.RU, многие студенты УГМУ в ходе "выборной кампании" были за Андрея Белкина, его опыт и профессионализм им импонирует больше. По словам студентов, как только Ковтун пришла к "власти", университет сделал упор на научную деятельность. О таких планах она и сама рассказывала в интервью Накануне.RU.