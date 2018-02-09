Политологи прочат Смирнову переизбрание в екатеринбурскую думу уже в сентябре

Решение суда об удовлетворении иска прокуратуры в части лишения Владимира Смирнова полномочий депутата гордумы Екатеринбурга вовсе не означает, что он скоро останется без мандата. Более того, как выяснил корреспондент Накануне.RU, при желании народный избранник может вскоре получить новые депутатские корочки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск городской прокуратуры, оспорившей решение думы областной столицы о сохранении за Смирновым и Михаилом Гараниным депутатских мандатов.

Надзорное ведомство требовало лишить обоих полномочий за "злостные нарушения" при заполнении деклараций о доходах. В результате суд согласился с тем, что только Смирнов, ставший народным избранником на довыборах в марте 2017 года, должен быть лишен мандата. Напомним, Смирнов забыл внести в декларацию принадлежащие ему три квартиры и парковочное место. А "помилованный" Гаранин не указал информацию о зарубежном банковском счете и о доходе в размере 660 тыс. руб.

В пресс-службе екатеринбургской думы Накануне.RU пояснили, что прекращение депутатских полномочий - дело не завтрашнего дня. Только через пять дней, когда специалисты управления по юридической работе получат резолютивную часть решения суда, можно будет говорить о возможности обжалования решения в вышестоящей инстанции - Свердловском областном суде. На это ответчику отводится еще 30 дней. Так что процесс возможного лишения Смирнова думского мандата может затянуться как минимум до середины следующего месяца.

По словам председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова, пока никто полномочия депутата Смирнова не прекращал.

"Эпопея не закончена, но в любом случае, если дело дойдет до прекращения полномочий, то дополнительных выборов в думу Екатеринбурга не будет, так как до запланированных [на сентябрь 2018 г.] осталось меньше года", - сказал Накануне.RU Захаров.

Кроме того, председатель избиркома отметил, что решения о досрочном прекращении депутатских полномочий принимает местный представительный орган.

"Были случаи, когда депутат скончался, а дума все равно принимала решение о прекращении его полномочий, - привел пример Захаров. - В данном же случае речь в дальнейшем может идти об исполнении решения суда".

Однако остаются непонятными причины избирательности суда, согласившегося с прокуратурой лишить мандата только Смирнова, который, по мнению экспертов, в гордуме занимает позицию администрации Екатеринбурга, в то время как Гаранин выступает на стороне областной власти при принятии решений в представительном органе столицы Среднего Урала. Плюс к тому можно вспомнить, что победа на довыборах самовыдвиженца Смирнова (и Григория Вихарева от ЛДПР) сильно расстроила "единороссов", которые не смогли провести своих кандидатов.

Однако, по мнению политолога и политтехнолога Алексея Швайгерта, в этом деле нет политической составляющей.

"Обычная работа суда, едва ли за ней скрываются некие политические интриги, даже если предположить, что речь идет о желании "насолить" Смирнову в случае его последующего избрания в гордуму Екатеринбурга", - считает эксперт.

Смирнов, по мнению Швайгерта, скорее всего, пойдет на выборы в гордуму седьмого созыва (предыдущие состоялись 8 сентября 2013 года).

"Думаю, он легко переизберется, поскольку еще сохранился эффект новизны [после довыборов по округу №14 Орджоникидзевского района], - считает политтехнолог. - Если между ним и администрацией Екатеринбурга вдруг не пробежала или не пробежит черная кошка, то у Смирнова в его округе будет все хорошо. Даже лишение его мандата никак не скажется на предвыборной повестке, если только оппоненты не "помогут". Но, с другой стороны, историю с лишением мандата Смирнов может повернуть в свою сторону - вопрос, в каком свете ее подать. С электоральной точки зрения риски для него, на мой взгляд, минимальные, "ресурсных" депутатов народ, как бы то ни было, любит и уважает [Смирнов - учредитель рынка "Омега", майор запаса ФСБ]. Ну, не указал он в декларации имеющуюся собственность, но избирались и переизбирались люди с куда более тяжелым бэкграундом…"

А самого Смирнова ситуация, похоже, несильно волнует: ранее он игнорировал судебные заседания, а вчера проводил плановый депутатский прием жителей Орджоникидзевского района.