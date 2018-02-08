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Новости
08.02.2018 21:59 Мск (23:59 Екб)
общество | В России
Депутаты и сенаторы согласовали законопроект, полностью запрещающий контактную притравку
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притравочная станция &quot;Новоселки&quot; в Санкт-Петербурге (2017) | Фото: ridgeback-hunter.ru

Сегодня согласительная комиссия Государственной думы и Совета Федерации завершила свою работу: депутаты и сенаторы согласовали текст законопроекта, который полностью запрещает контактную притравку собак. Об этом в своем телегам-канале сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Теперь на так называемых "испытательно-тренировочных станциях" возможна только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение, но и в принципе какой-либо физический вред. Спасибо большое коллегам депутатам и сенаторам, которые участвовали в этой работе", - заявил парламентарий.

Он также сообщил, что было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая займется совершенствованием законодательства об охоте.

"Что касается дальнейших шагов: на одном из ближайших заседаний мы вынесем на рассмотрение палаты обновленный текст законопроекта. После голосования он будет направлен на рассмотрение Совета Федерации", - заключил Николаев.

По словам председателя комитета по экологии Владимира Бурматова, благодаря решению депутатов и сенаторов в России будет реализована практика, принятая в 70 развитых странах, где исключен физический контакт с животными и также используются ограждающие конструкции, защищающие животных от жестокого обращения.

"Позицию членов Совета Федерации удалось максимально близко приблизить к тому, на чем изначально настаивала Госдума. Это хорошо. Значит, коллеги услышали наши аргументы о том, что с живодерством нужно заканчивать. Теперь - повторное рассмотрение законопроекта Госдумой и Советом Федерации", - написал депутат в своем "Инстаграме".

притравочная станция "Новоселки" в Санкт-Петербурге(2017)|Фото: ridgeback-hunter.ru

Напомним, в конце прошлого года нижняя палата парламента в окончательном чтении приняла документ, запрещающий физический контакт между собаками и дикими животными, но сенаторы отклонили его, ссылаясь на права охотников. После этого депутаты созвали согласительную комиссию по доработке документа.

Другие новости по темам: животные, жестокое обращение с животными, законопроект, госдума, издевательство, контактный зоопарк, живодер, притравочные станции
08.02.2018 21:59 Мск | Анна Смирнова
23:59 Екб


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Депутаты и сенаторы согласовали законопроект, полностью запрещающий контактную притравку
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