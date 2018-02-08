В Воронеже похоронили Героя России Романа Филипова

В Воронеже прошли похороны летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии 3 февраля.

Утром в церемонии прощания на аэродроме Чкаловский приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие военачальники. В Воронеже проститься с Героем России пришли около 30 тыс. человек, еще около 2 тыс. человек приехали на местное кладбище.

Как ранее сообщало Накануне.RU, гвардии майор Роман Филипов был сбит в Сирии, пилотируя "Су-25", смог катапультироваться, но приземлился на территорию, контролируемую боевиками. Филипов принял бой, но поняв, что силы не равны, подорвал себя гранатой.