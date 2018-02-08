В Екатеринбурге в районе телебашни раздались взрывы

Жители Екатеринбурга, которые живут в районе телебашни, обеспокоены - они сообщили, что вечером 8 февраля там были слышны очень громкие взрывы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщалось ранее, работы по демонтажу ведутся по 12 часов в сутки.

Замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина сообщила Накануне.RU, что продолжаются подготовительные работы.

"Все работы проходят в плановом режиме", - отметила Пелевина.

Сама башня пока не разрушена.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце января этого года у основания екатеринбургской телебашни рабочие начали обваливать фрагменты нижней обстройки планировавшегося ресторана. Противники сноса продолжают настаивать, что объект необходимо сохранить. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец".