Украина официально отметит 400-летие "похода гетмана Сагайдачного на Москву"

Верховная рада Украины приняла решение официально отметить в 2018 году целый ряд исторических событий, передает корреспондент Накануне.RU. Почти все они имеют явную антироссийскую направленность.

В частности, будет отмечаться 100-летие со дня провозглашения УНР, 100-летие провозглашения гетманата Павла Скоропадского, 100-летие "освобождения Крыма от большевиков", 100-летие провозглашения Западно-Украинской народной республики. Также планируется отметить 400 лет со времени "похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Украине отменен праздник 8 Марта и введено католическое Рождество.