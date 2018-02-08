Украина попросила ОБСЕ продлить мандат миссии в Донбассе

Украина направила запрос председателю ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ОБСЕ.

"Признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ — министру иностранных дел Италии А. Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", — заявил представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что мандат миссии истекает в марте и для его продления необходимо согласие всех стран-членов ОБСЕ.