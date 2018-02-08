Депутат: "Вторая волна освоения Арктики должна стать локомотивом развития российской экономики"

"Вторая волна" освоения Арктики способна стать локомотивом российской экономики. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Диверсификация топливной и ресурсодобывающей специфики регионов РФ в арктической зоне должна достигаться за счет развития и переработки на местах", - сказал парламентарий.

По его словам, если раньше одним из барьеров развития Арктического региона было отсутствие транспортных путей для дешевого вывоза добываемой там продукции, то сегодня этот вопрос решается. А транспортным ядром всего российского севера, как отметил депутат, должен стать Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором реализуется ряд мегапроектов.

"Задача второй волны - повышение связанности территорий, преодоление расстояний, погодных ограничений за счет развития транспортной системы, создание экспортных коридоров для сибирских и уральских предприятий", - подчеркнул Пушкарев.

В целом целями "второй волны" освоения Арктики являются "освоение ресурсов новых территорий, новые технологии освоений, развитие научного потенциала, качественное развитие инфраструктуры, новое качество жизни на Севере, приближение к стандартам жизни на Большой земле, а также выравнивание развития регионов через новые социальные стандарты", заключил замглавы профильного комитета ГД.

Напомним, Арктика - крупнейший сырьевой резерв страны. По оценкам Российской академии наук, там сконцентрированы 60% общемировых запасов нефти, и до 90% - газа. Россия реализует в Арктике крупные инфраструктурные и энергетические проекты, такие как строительство порта Сабетта, прокладка Северного морского пути.

Отметим, 8 декабря президент России Владимир Путин дал старт погрузке первой партии газа ямальского завода "Ямал СПГ".