Правительство планирует внести в Госдуму законопроект "О развитии Арктической зоны" в июне 2018 года

Правительство РФ планирует направить в Госдуму законопроект "О развитии Арктической зоны" в июне текущего года. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил замглавы комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Парламентарий отметил, что история закона начинается с 1998 года, однако в настоящее время он до сих пор не принят, и перспективы его не ясны.

"Обещано, что в июне этого года правительство РФ направит в Госдуму на рассмотрение этот проект закона. Могу сказать, что это рассмотрение переносится эпизодически, время от времени", - подчеркнул депутат.

При этом, по мнению парламентария, негласно законопроект уже реализуется на этой территории. "Так или иначе, запуская такие проекты, как Северный широтный ход, реализуя строительство таких мегаобъектов, как "Ямал СПГ", невозможно не использовать межотраслевые способы взаимоотношений. Это начинает меняться и уже существует. Мы ждем, потому что госпрограмма о развитии Арктической зоны, которую правительство предоставило в ГД на рассмотрение в сентябре 2017 года, - это неотъемлемая часть законопроекта", - прокомментировал Пушкарев, указав на необходимость принятия соответствующего закона для более интенсивного развития Арктики.

Напомним, Арктика - крупнейший сырьевой резерв страны. По оценкам Российской академии наук, там сконцентрированы 60% общемировых запасов нефти, и до 90% - газа. Россия реализует в Арктике крупные инфраструктурные и энергетические проекты, такие как строительство порта Сабетта, прокладка Северного морского пути.

Отметим, 8 декабря президент России Владимир Путин дал старт погрузке первой партии газа ямальского завода "Ямал СПГ".