На помощь болельщикам ЧМ-2018 в Екатеринбурге бросят все автомобили "скорой" и два вертолета

Во время ЧМ-2018 будет работать весь состав медицинских учреждений Екатеринбурга, кроме того, для будут привлечены бригады станции "Скорой помощи" и Центра медицины катастроф. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, есть целая программа медпомощи жителям и гостям города, в том числе, болельщикам во время проведения мундиаля. Базовым учреждением станет областная больница №1, в настоящее время предусмотрено ее дооснащение автомобилями "скорой помощи", дополнительное обучение проходят около 100 специалистов, а также волонтеров.

Как заявил министр, во время ЧМ будет задействован весь парк "скорых" и два вертолета санавиации.

"Для санавиации у нас есть 30 приемо-сортировочных площадок, в том числе рядом с больницами. В прошлом году, например, они совершили более 300 вылетов", – заявил Андрей Цветков.