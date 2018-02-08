Китайский машиностроитель продолжит финансировать завод "Буровые установки Кургана"

В Кургане побывала китайская делегация во главе с президентом машиностроительной компании JH Petroleum Equipment господином Zhang Baoyou.

Несколько лет назад китайские предприниматели приняли решение направить инвестиции в новый завод на территории Зауралья - тогда открылось предприятие "Буровые установки Кургана". Сейчас завод занимается ремонтом верхних приводов буровых установок для нефтегазодобывающей промышленности.

Как отметил китайский гость, в этот раз он приехал лично увидеть начальный этап работы для принятия решения о дальнейшем финансировании производственной части, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Ожидается, что произведенные буровые установки в будущем будут обслуживаться на новом заводе - это будет интересно и другим курганским предприятиям по нефтедобыче, которые могут объединиться в кластер: группе компаний SLC, ООО "Варел НТС", производящему долото для буровых установок, компании по ремонту тягачей - ООО "Технотранс", так считает глава департамента Александр Константинов.

Zhang Baoyou согласился с данной схемой и поддержал идею создания на базе завода совместного полигона для испытаний продукции всех вышеперечисленных компаний. Александр Константинов пообещал сотрудничество и помощь в кадровом вопросе, а также в вопросе создания инфраструктуры для предприятия, которая обязательно потребуется при увеличении штатной численности персонала.

"Иностранцев также проинформировали о возможности заключения в Зауралье специального инвестиционного контракта, устанавливающего налоговые меры поддержки: обнуление ставки налога на имущество, снижение налога на прибыль до 13,5%, обнуление базовой ставки транспортного налога. Гость из Китая отметил, что заинтересован в скорейшем запуске производства", - отметили в департаменте.