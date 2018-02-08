Пациенты Белоярской районной больницы довольны ее работой, – свердловский минздрав

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков сегодня в ходе пресс-конференции оценил ситуацию в Белоярской центральной районной больнице, передает корреспондент Накануне.RU. Сотрудники учреждения ранее выражали недовольство новым главврачом Юрием Иушиным и даже отправили коллективное обращение в адрес губернатора Свердловской области и депутата Госдумы с жалобами на увольнения.

"Один из моих первых выездов как руководителя областного минздрава был в Белоярский район. Проблема заключается в отсутствии контакта даже не между главврачом и коллективом, а в отсутствии информации и контакта между общественниками Белоярки и администрации больницы. Я всегда говорил, надо смотреть, взвешивать, как было, как стало. Действительно, главврачу больница досталась в непростом финансовом состоянии, но сейчас ситуация выправляется, мы поговорили с коллективом, приняли ряд мер по улучшению качества медицинской помощи. Я лично беседовал в двух отделениях с пациентами, и они очень тепло отзываются о врачах и больнице", – сказал Андрей Цветков.