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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
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08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Решетников считает человеческий фактор ключевым для развития цифровой экономики
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Максим Решетников IV Пермский экономический конгресс (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Фактор человеческого капитала является ключевым для развития цифровой экономики, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников во время выступления на пленарном заседании IV Пермского экономического конгресса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.
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Организатором конгресса "Пермский край: новые вызовы, новое время" является экономический факультет ПГНИУ. Участвуют сотни экономистов, бизнесменов, преподавателей и студентов.

"Скорость распространения "цифры" такова, что мы можем говорить о цифровой революции. Какое место займет Пермский край в цифровой трансформации России? Как цифровизация повлияет на отрасль экономики и сферы нашей жизни? Об этом и многом другом мы и поговорим в рамках конгресса", - открыла пленарное заседание декан экономического факультета Татьяна Миролюбова.

В своем выступлении губернатор Максим Решетников отметил, что фактор человеческого капитала является ключевым для развития цифровой экономики. В связи с тем, что Пермский край входит в 10 центров страны по развитию IT-отрасли, властям нужно сократить отток и увеличить приток молодых специалистов в регион.

Максим Решетников IV Пермский экономический конгресс(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

"Повестка социльно-экономического развития Пермского края проста: нам нужно в достаточно сжатые сроки улучшить качество жизни в крае. Для этого мы реализуем масштабные проекты, направленные на доступность медицинских услуг, создание комфортной городской среды, сокращение числа экономических преступлений. Успех того, что мы делаем, полностью зависит от характера взаимодействия заинтересованных сторон",- сказал губернатор

Директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич заявила, что основной задачей для Пермского края является необходимость развиваться, постепенно модернизируя свою экономику.

"Для Пермского края основным вызовом сегодня является развитие. Необходимо, удерживаясь в группе развитых регионов, не остаться только индустриальной территорией и трансформироваться в регион с экономически развитой, имеющей рабочие места, привлекательной для населения столицей. Это вызов – как не оказаться в стагнации, которая всегда приводит к деградации", — считает Наталья Зубаревич.

Сегодня в рамках конгресса состоялось несколько стратегических сессий: "Материальное производство в цифровую эпоху", "Цифровое образование", "Криптоэкономика и финтех", а также "Покупай пермское": новое время, новые вызовы".

Другие новости по темам: Максим Решетников, IV Пермский экономический конгресс, выступление, Татьяна Миролюбова, ПГНИУ
08.02.2018 16:18 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
18:18 Екб


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Решетников считает человеческий фактор ключевым для развития цифровой экономики
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