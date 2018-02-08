Митрополит Новосибирский и Бердский: Никто не может отрицать, что Сталин стоял во главе победы над фашизмом

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон рассказал о роли Иосифа Сталина в победе над фашизмом в ходе выступления на Парламентских рождественских чтениях, сообщает сайт "Бердск-онлайн". Митрополит рассказал о своём отце, 101-летнем ветеране Великой Отечественной войны, считающем, что "Сталин фактически победил фашизм". Сам Тихон также полагает, что "никто не сможет отрицать, что он стоит во главе победы над фашизмом".

Священник рассказал, что к Сталину нельзя относиться исключительно негативно: "Если сейчас устроить нравственный суд над любым человеком, то у любого человека есть и положительные, и отрицательные стороны".

Кроме того, он счёл недопустимым унижение Сталина в комедийных фильмах. "Он всё-таки был главой нашего государства", – отметил Тихон.

Напомним, в июле прошлого года митрополит Тихон лично освятил установленный без согласования с властями памятник Николаю II.