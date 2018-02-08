Опрос: для молодых челябинцев важнее семья и интересная жизнь, а не материальные блага

Социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели опрос челябинцев, спросив их о секрете счастливой старости. Как выяснилось, большинство респондентов считали бы себя счастливыми в том случае, если в течение жизни смогли создать семью, родить детей, на втором по значимости месте – интересная и насыщенная жизнь. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала РАНХиГС.

Вопрос звучал так: "Что, на ваш взгляд, более важно для того, чтобы человек лучше ощущал себя в старости?" Всего было опрошено 700 человек, статистическая погрешность составила от 4 до 10% по отдельным районам города.

Большая часть опрошенных условием счастливой старости назвали семью, детей и возможность иметь внуков. При этом, как подчеркнули в вузе, подавляющее число ответивших таким образом – молодые люди от 18 до 30 лет. Более трети выбрали интересную и насыщенную жизнь. И лишь на третьем месте по популярности оказались те, кто хотел бы накопить значительные сбережения на старость, таких оказалось 28,8%.

"Анализ распределения данных по районам города позволил нам выявить ряд любопытных моментов. Интересно, что позицию о том, что для того, чтобы лучше ощущать себя в старости, необходимо создать семью, родить детей и воспитывать внуков, чаще выбирают жители Курчатовского и Тракторозаводского района. Население этих районов города также отличается более частым упоминанием того, что человеку нужно честно и добросовестно трудиться, чтобы лучше чувствовать себя в старости. Кроме того, среди тех, кто выбрал вариант ответа "прожить интересную, насыщенную жизнь", тоже преобладают горожане из Тракторозаводского района", - прокомментировали соцопрос представители челябинского филиала РАНХиГС.

Напомним, что в начале 2018 года опрос выявил большую долю оптимистов среди молодых людей в Челябинске, когда социологи предложили оценить итоги минувшего года.