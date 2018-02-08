В Челябинской области до мая 2018 года более 3,7 тысяч человек попадут под сокращение

В Челябинской области до мая 3 тыс. 719 человек могут потерять работу. В порядке массовых увольнений сотрудников сократят в 16 организациях. Такие данные опубликованы на сайте главного управления по труду и занятости населения, передает корреспондент Накануне.RU

В рамках массовых сокращений без работы останутся 2 тыс. 401 человек. Из них 988 человек могут уволить уже в феврале из-за ликвидации дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин — структурного подразделения Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО "РЖД" в Челябинске.

Вне рамок массовых сокращений работу могут потерять еще 1 тыс. 318 человек в 205 организациях.

Добавим, что в настоящий момент в Челябинской области 4 тыс. 750 сотрудников работают неполное рабочее время по инициативе работодателя, в том числе 1 тыс. 878 человек на "ЧТЗ-Уралтрак".