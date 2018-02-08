В Госдуме предлагают оповещать автомобилистов об эвакуации их машин до начала процедуры

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают обязать эвакуаторщиков сообщать автомобилистам об эвакуации их машин еще до начала процедуры. Законопроект об этом был сегодня внесен в парламент.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, он направлен на защиту прав автовладельцев и водителей при принудительной эвакуации автомобилей на штрафстоянки. Оповещать их предлагается до эвакуации - звонком или при помощи СМС, причем факт оповещения предлагается фиксировать в протоколе. При этом водитель должен быть зарегистрирован в "единой системе идентификации и аутентификации", а также обязан заранее дать согласие "на получение информации с использованием средств информационных технологий, включая использование подвижной радиотелефонной связи".

Авторы закона отмечают, что несмотря на многочисленные изменения, внесенные в последние два года в КоАП, регламентирующие принудительную эвакуацию транспортных средств на штрафные стоянки, негативные тенденции в практике деятельности специализированных служб, осуществляющих принудительную эвакуацию транспортных средств, сохраняются. Наибольшие нарекания водителей и специалистов вызывает практика "демонстративной" эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора.

"В таких случаях действия сотрудников ГИБДД и "эвакуаторщиков" доведены до автоматизма. Главная задача – максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления водителя (формальное принятие решения о задержании, видеосъемка сотрудниками ГИБДД и "эвакуаторщиками" автомобиля, салона автотранспортного средства и так далее)", - говорится в пояснительной записке к документу.