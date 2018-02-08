На бывшего директора самарского филиала "Почты России" завели уголовное дело

В отношении бывшего директора самарского филиала "Почты России" Артура Игрушкина возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона. Официальных подтверждений от правоохранительных органов пока нет.

По данным источника, уголовное дело в отношении Игрушкина возбуждено по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Сейчас у него дома в "Южном городе", жилом комплексе недалеко от Самары, проходит обыск.

Ранее в прокуратуру поступило коллективное обращение восьмерых подчиненных Игрушкина, которые утверждали, что в 2016-2017 годах директор заставлял их в рабочее время и в выходные дни строить его коттедж под Самарой.

Прокуратура провела проверку и установила, что с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года для строительных работ на личном участке Игрушкина привлекались подчиненные.

В декабре 2017 года "Почта России" отстранила Игрушкина от исполнения обязанностей на период внеплановой служебной проверки информации о нарушениях в самарском филиале. 18 декабря по итогам служебной проверки Игрушкин был уволен.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала завести дело в связи с незаконной выплатойбывшему главе ФГУП "Почта России" вознаграждения в 95,4 млн руб., которое он получил по итогам 2014 года.