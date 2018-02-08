Эксперт: Ил-96 - как кусок золота, выброшенный за забор

Самолет Ил-96 будет востребован лишь при наличии спроса со стороны пассажиров, для этого Правительство должно работать над повышением уровня жизни граждан РФ. Об этом заявил глава Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, отвечая на вопрос корреспондент Накануне.RU.

"Ил-96 - самолет, который показал наивысшим образом. Он не имеет ни одной авиакатастрофы за все время эксплуатации", - сказал эксперт.

Смирнов сравнил Ил-96 с "куском золота, выброшенным за забор".

"Никаких секретов нет. Ил-96 будет хорошим самолетом в том случае, если будет востребован, если будет спрос со стороны пассажиров. А такого спроса сегодня не наблюдается из-за низкого уровня жизни наших людей", - считает специалист отрасли. В этой связи, по его мнению, Правительство должно работать над повышением жизненного уровня российских граждан.

Напомним, что еще в 2015 г. сообщалось о планируемом возрождении серийного производства Ил-96, однако до сих пор ничего конкретного об этом неизвестно.