В Соликамске бухгалтер муниципальной сети библиотек сядет на 4 года за кражу из бюджета 6,6 миллиона

34-летняя бухгалтер из Соликамска наказана за кражу из бюджета 6 млн 600 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. Она обязана возместить причиненный ущерб. В колонию она отправится после достижения ее детьми 14-летия. Приговор в силу не вступил.

Напомним, главбух муниципальной библиотечной системы пять лет ежемесячно начисляла надбавки к своей зарплате, в том числе необоснованно завышенные премии и отпускные. Суммы варьировались от 10 до 100 тыс. руб. Деньги она тратила на себя, в том числе и на погашение многочисленных кредитов. Она похитила из бюджета 6 млн 600 тыс. руб.