Прием мнений по переименованию улицы Коммунистическая в Тюмени продлен

Администрация Тюмени продлила срок сбора мнений граждан о возвращении ул. Коммунистическая дореволюционного названия - Большая Монастырская, сообщили Накануне.RU в городском департаменте земельных отношений и градостроительства.

Ранее предполагалось, что сбор мнений по предложению депутата Игоря Ракши о "декоммунизации" продлится до 8 февраля, однако, как сообщили в департаменте, прием предложений по ул. Коммунистическая ведется до 14 февраля. Поддерживают ли тюменцы инициативу пока неизвестно - мнения еще не подсчитаны.

"Еще мнение управ не пришло до сих пор. Они проводили встречи с жителями. Протоколы будут направлены в комиссию до заседания, которое состоится ориентировочно в конце февраля", - пояснили в ведомстве. Дату заседания назначит председатель комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, замглавы Руслан Кухорук.

Добавим, что в Тюмени предложение сменить названия улиц многие восприняли скептически, в том числе, из-за роста бюджетных расходов.