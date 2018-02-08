На Южном Урале на мать, задушившую своего новорожденного ребенка, завели уголовное дело

В Троицке следствию стали известны подробности гибели новорожденной девочки, тело которой утром 3 февраля на улицу вынесла собственная мать.

После заключения эксперта установлено, что мальчик умер от асфиксии, хотя женщина утверждала, что ребенок уже родился мертвый, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мать ранее говорила, что у нее произошли домашние роды, на учете в женской консультации по беременности она не состояла.

Сейчас возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Оказалось, что у женщины есть еще пятеро детей - инициирован вопрос о лишении матери родительских прав.