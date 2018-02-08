Часовню в дендропарке безвозмездно отдали Екатеринбургской епархии

Глава Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о передаче часовни в собственность Прихода храма-часовни святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Часовня XX века расположена на территории дендрария по улице 8 Марта, 39. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и в 2013 году исполняется 128 лет со дня его освящения.

Новый собственник будет исполнять, в отношении имущества, требования, установленные федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов РФ".