Эксперт: О перспективах МС-21 можно будет судить после сертификации

Конкурентоспособность МС-21 можно будет оценить только после сертификации самолета. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил глава Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

"Мы, профессионалы отрасли, не любим гадать на кофейной гуще. Пока не будет сертифицирован самолет, сложно говорить о том, насколько он будет конкурентоспособен по сравнению с "Боингом" и "Эйрбасом". Тысячи параметров потом покажут это… Я надеюсь, что он будет конкурентный. Этот самолет содержит необычайно много композитных материалов, что означает, что он будет значительно легче. Если вес меньше, то поднимаются все параметры экономической целесообразности", - сказал он.

Сертификация машины должна быть национальной и европейской, уточнил Смирнов. "Чтобы окупить расходы, надо, чтобы самолет покупал весь мир, для этого должна быть западная сертификация. Это строжайшая процедура… Только в этом случае МС-21 будет запущен в серийное производство", - пояснил эксперт.

Кроме того, он выразил мнение, что Иркутский авиационный завод сможет осуществить запуск лайнера в серийное производство "при условии, что он уже сегодня работает над заводами, где будут выпускать тысячи комплектующих". "Это колоссальная работа. Тогда он будет покупаться", - добавил Смирнов.

Важным элементом конкурентоспособности МС-21, по его словам, является и организация послепродажного техобслуживания.

"У "Боинга" любая запчасть самолета доставляется в любую точку земного шара в течение суток. В чем сейчас "Суперджет-100" страдает? Выходит одна-вторая запчасть - самолет останавливается, то есть нет работы над системой техобслуживания. Чтобы эту ошибку не повторять, надо уже сейчас активно работать по производству комплектующих для нового самолета", - считает Смирнов.